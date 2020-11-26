Пятерых криминальных авторитетов будут судить в Вологде

26.11.2020 [Происшествия]

Вологодские полицейские завершили расследование уголовного дела пяти криминальных авторитетов. Мужчинам предъявлено обвинение ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), материалы переданы в суд.

Как ранее сообщал NewsVo, 18 сентября 2019 года в Вологде и Череповце задержаны «фигуранты, причастные к высшей преступной иерархии». Полицией собраны материалы, которые доказывают: Нодар Д. с 1986 года, имея статус так называемого «вора в законе», обязывал, согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц уголовно — преступной среды, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям.

По данным правоохранителей, «вор в законе» назначил на высшие посты в неформальной иерархии «смотрящими» за территорией своего влияния трех мужчин в возрасте от 34 до 50 лет.  Это были «смотрящие» за городами Череповец, Великий Устюг и Вологда. Ещё один авторитет, проходящий по данному уголовному делу, отбывает наказание в местах лишения свободы.

— Оперативниками задокументирована противоправная деятельность данных граждан. Установлено, что все они, занимая определённое положение в криминальном мире и пользуясь особым доминирующим положением в преступной иерархии, совершали противоправные действия, вмешиваясь в правоотношения, в том числе с целью извлечения личной выгоды, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Авторитетам грозит наказание до 15 лет лишения свободы. 

Тэги: криминал

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