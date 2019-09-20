В Вологодской области задержали «вора в законе» и троих его подельников

В Вологде и Череповце в ходе спецоперации нескольких силовых ведомств задержаны «фигуранты, причастные к высшей преступной иерархии», сообщает пресс-служба областного УМВД.

— Полицейскими собраны материалы, которые доказывают, что один из задержанных в период с 1986 года по настоящее время, имея статус так называемого «вора в законе», обязывал, согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц уголовно — преступной среды, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в этом году «вор в законе» назначил на высшие посты в неформальной иерархии «смотрящими» за территорией своего влияния трех мужчин в возрасте от 34 до 50 лет.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Четверо представителей криминального мира, в том числе так называемый «вор в законе», 18 сентября были задержаны полицейскими в порядке ст. 91 УПК РФ. Пятый фигурант, как отмечают в УМВД, в настоящее время уже отбывает наказание.

Какое именно преступной деятельностью занимались задержанные, в областном УМВД не уточняют.

По данным СМИ, задержанный "вор в законе" - Нодар Джинчвелашвили (Шошия).