Вологодский губернатор попросил «Северсталь» и «ФосАгро» купить лекарства для моногоспиталей

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попросил руководство «Северстали» и «ФосАгро» помочь властям в покупке лекарств для коронавирусных госпиталей. Речь идет о препаратах, которых нет на российском рынке.

«Я обратился к руководству компаний „Северсталь“ и „ФосАгро“ с просьбой закупить лекарства, особенно тяжелые антибиотики, для монопрофильных госпиталей, в случае их отсутствия на рынке, по импорту в странах Евросоюза или странах Азии. Сегодня коммерческие службы этих двух предприятий занимаются заключением контрактов на поставку данных лекарств для обеспечения всем необходимым больных в монопрофильных госпиталях. Уверен, что мы справимся с этой задачей при поддержке наших крупных системо и градообразующих предприятий», — сказал Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области уже закуплены первые партии препаратов для пациентов, которые лечатся от коронавируса амбулаторно. На эти цели из федерального бюджета регион получил 43 млн рублей.