В Череповце двух мужчин, избивших вахтовика, приговорили к восьми и семи годам колонии

В Череповце суд огласил приговор 36-летнему и 32-летнему жителям Оренбургской области, признанным виновными в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлёкшее по неосторожности его смерть.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл у заведения “Mixx” на улице Карла Либкнехта. По уточнённым данным, утром 15 февраля обвиняемые избили 22-летнего вахтовика из Омска, с которым познакомились незадолго до этого. В результате потерпевший получил травму головы, от которой на следующий день скончался в реанимации.

По показаниям свидетелей, перед происшествием один из подсудимых кричал на женщину, а пострадавший попытался его успокоить, за что и был избит.

«Задержанные в качестве подозреваемых мужчины первоначально отрицали свою причастность к совершению преступления, ссылаясь на причинение травм пострадавшему иными лицами, и лишь после предъявления следователем СК России записи с камеры видеонаблюдения и результатов допроса многочисленных прямых и косвенных свидетелей дали показания. В период расследования они находились под стражей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда обвиняемым назначено наказание в виде восьми и семи лет колонии строгого режима.