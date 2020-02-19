22-летний молодой человек умер в больнице после драки на улице в Череповце

В Череповце полицейские задержали подозреваемых в избиении 22-летнего вахтовика. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 февраля.

Как рассказали NewsVo в пресс-службе городского УМВД, компания мужчин отдыхала в заведении «Mixx» на улице Карла Либкнехта. В определённый момент между ними произошёл конфликт, причины которого пока не установлены. Скандал закончился дракой на улице, в результате которой двое подозреваемых напали на 22-летнего молодого человека и избили его.

«Все участники драки не местные – работают в Череповце на подряде, вахтовым методом», - уточнили в пресс-службе.

После случившегося сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в больницу, где он скончался в реанимации от полученных травм. Первоначально, уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), но с учётом смерти потерпевшего, она может быть переквалифицирована на более тяжкую.

Подозреваемые были задержаны по горячим следам сотрудниками ППС. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.