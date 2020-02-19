22-летний молодой человек умер в больнице после драки на улице в Череповце

19.02.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали подозреваемых в избиении 22-летнего вахтовика. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 февраля.

Как рассказали NewsVo в пресс-службе городского УМВД, компания мужчин отдыхала в заведении «Mixx» на улице Карла Либкнехта. В определённый момент между ними произошёл конфликт, причины которого пока не установлены. Скандал закончился дракой на улице, в результате которой двое подозреваемых напали на 22-летнего молодого человека и избили его.

«Все участники драки не местные – работают в Череповце на подряде, вахтовым методом», - уточнили в пресс-службе.

После случившегося сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в больницу, где он скончался в реанимации от полученных травм. Первоначально, уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), но с учётом смерти потерпевшего, она может быть переквалифицирована на более тяжкую.

Подозреваемые были задержаны по горячим следам сотрудниками ППС. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Тэги: драка

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Депутат-единоросс из Вологды выложил в соцсеть видео, как едет с превышением скорости
В Вологду закупили фарш, мясо для которого продала ритуальная фирма из Ярославской области
«И автомобиль не мой, и за рулем - не я». Депутат Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением скорости
Заместитель главного судебного пристава Вологодской области незаконно заключал госконтракты с фирмой супруги
В Череповце вандалы уничтожили ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ
С 1 июля в Вологодской области снова вырастут тарифы ЖКХ
Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?
В Череповецком районе пенсионер застрелил дочь из ружья и покончил с собой
10 млрд рублей планируют потратить на расширение трассы «Вологда-Новая Ладога»
В Череповце ищут четырех подростков, уничтоживших ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ
19.02.2020 [БлогоVO]

Мордашов и Кувшинников пригласили Путина заложить первый камень в фундамент скандального целлюлозного завода

709
0
17.02.2020 [Общество]

Правительство Вологодской области планирует потратить 8 млн рублей на покупку четырех машин

3235
4
19.02.2020 [Происшествия]

В Вологде суд оштрафовал организаторов незаконного игорного клуба на улице Ярославской

454
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22-летний молодой человек умер в больнице после драки на улице в Череповце
Житель Кич-Городецкого района в соцсети переписывался с мужчинами от имени бывшей жены
В Череповце в поликлинике №2 открыли отделение неотложной помощи
В Череповце будут судить фиктивного директора биржевой фирмы, на деле оказавшейся игровым клубом
Мошенник украл деньги вологжанки под предлогом сбора помощи ветеранам Великой Отечественной войны
После реставрации Вологодской колокольни посетители смогут увидеть её часовой механизм
В Вологде суд оштрафовал организаторов незаконного игорного клуба на улице Ярославской
 


19.02.2020 [Общество]

После реставрации Вологодской колокольни посетители смогут увидеть её часовой механизм

448
0
19.02.2020 [БлогоVO]

«На похоронах его не так чтобы она убивалась-то, нееет»

265
0
17.02.2020 [Обзор Прессы]

Улетевший в небо. День памяти Александра Башлачева

863
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика