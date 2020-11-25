В 2021 году в Вологодской области увеличат количество сотрудников органов опеки

25.11.2020 [Общество]

В Вологодской области муниципалитеты получат субвенцию из регионального бюджета на увеличение количества сотрудников органов опеки и попечительства, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

По словам председателя комитета по социальной политике ЗСО Ольги Шириковой, проблема с нехваткой кадров в данной отрасли стоит довольно остро.

«Нагрузка на органы опеки постоянно возрастает, появляются новые обязанности. Специалисты занимаются вопросами переоформления имущества, работают с детьми инвалидами, ведут прием населения, занимаются патронажам приемных семей, а также семей, которые оказались в социально-опасном положении. При этом, например, в управлении опеки и попечительства Вологды работает всего 23 сотрудника. Под опекой находится 665 детей, 117 семей находятся в социально опасном положении. Мы видим, что на одного сотрудника органов опеки нагрузка приходится огромная », — отметила председатель комитета по социальной политике ЗСО Ольга Ширикова.

В регионе разработан разработан законопроект, который предусматривает выделение дополнительно в виде субвенций муниципалитетам шести миллионов рублей.

«Эти деньги позволят ввести дополнительно 12 штатных единиц, прежде всего в Череповце и Вологде. Можно сказать, что проблема начинает решаться. Это очень важно», — рассказала заместитель председателя комитета по социальной политике ЗСО Людмила Гусева.

Ранее NewsVo сообщал, что областной суд вынес приговор по делу Юлии и Евгения Блохиных, опекунов погибшего в Вологде шестилетнего Степана Кукина. В ходе следствия выяснилось, что ребенка в семье регулярно избивали. В итоге приемных родителей мальчика приговорили к 18 годам и 4 годам колонии.

 

Тэги: опека, чиновники

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