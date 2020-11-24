В Сокольском районе у деревни Пахталка появился пешеходный мост через реку

Администрация Сокольского района выделила стройматериалы на строительство небольшого пешеходного моста к деревне Пахталка.

Ранее NewsVo сообщал, что Пахталка находится за рекой Бохтюга и не имеет своей школы — детей в ней слишком мало. Поэтому сыновьям местного жителя Леонида Хватова приходится учиться в селе Архангельское. Каждое утро и вечер они проходят два километра по полю, а еще перебираются через реку. Зимой по ледовой переправе, осенью и весной мужчина или его жена перевозят мальчиков на лодке. Во время ледохода и ледостава дорогу для лодки приходится прорубать топором. Со своей проблемой Леонид Хватов обращался в различные инстанции, но решение так и не было найдено. Тогда сокольчанин решил попасть на личный прием к председателю ЗСО Андрею Луценко.

— Для обсуждения ситуации на личный прием пригласили руководителя администрации Сокольского района Сергея Рябинина. По его словам, районные власти обязаны обеспечить жителям деревни безопасную дорогу в школу, однако строительство моста обошлось бы слишком дорого. Ориентировочная стоимость объекта — 17 млн. рублей, — сообщает пресс-служба Заксобрания.

В итоге администрация района приняла решение выделить строительные материалы для сооружения небольшого пешеходного моста.