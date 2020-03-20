Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

Наталья Рюмина

Леонид Хватов вместе с женой и тремя детьми живет в деревне Пахталка Сокольского района. Эта деревня находится за рекой Бохтюга и не имеет своей школы – детей в ней слишком мало. Поэтому двум сыновьям Леонида приходится учиться в селе Архангельское. Каждое утро и вечер они проходят два километра по полю, а еще перебираются через реку.

Фото сделано корреспондентом NewsVo 16 марта

В школу на лодке

«Весной и осенью дети ходят по пояс в грязи, а зимой часто по пояс в снегу, потому что так называемая дорога идет прямо через поле. Я не могу обеспечивать постоянно безопасность детей в пути от дома до школы и обратно, так как мне приходится уезжать на работу, чтобы прокормить семью. В связи с тем, что отсутствует дорога, мне было отказано управлением образования в доставке детей до школы автобусом. Два раза в день дети переправляются через реку. Зимой по ледовой переправе, осенью и весной я или моя жена перевозим их на лодке. Во время ледохода и ледостава дорогу для лодки приходится прорубать топором. В определенное время года из-за этого мы не можем получить медицинскую или иную помощь», - рассказал NewsVo Леонид Хватов.

Мужчина обращался к заместителю губернатора, в законодательное собрание Вологодской области, администрацию района и даже в прокуратуру. Но отовсюду получил практически одинаковые ответы.

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений в границах муниципального района носит плановый характер и осуществляется на основании подпрограммы "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы " Обеспечение законности, правопорядка общественной безопасности в Сокольском муниципальном районе на 2014-2020 годы"», - ответили отцу троих детей в администрации Сокольского муниципального района, пояснив, что строительство подъезда к Пахталке в 2019 году не было запланировано.

Что будет в этом году, пока не известно.

Мост дороже жизни

В ноябре 2019 года подъезд к деревне проверила межрайонная прокуратура Сокольского района. В ведомстве выяснили, что подъезд к деревне Пахталка находится в собственности администрации Сокольского муниципального района. Содержать дорогу должно поселение Архангельское. При этом В 2019 году на содержание всех дорог поселения протяженностью 155 километров было выделено 1,9 млн рублей.

Из объяснений прокурору заместителя главы сельского поселения Архангельское Любови Макаровой следует, что в зимний период ледовая переправа не обустраивается, моста через реку нет, так как все это требует значительных финансовых затрат.

Глава поселения обращался в администрацию Сокольского района с просьбой оказать финансовое содействие в строительстве навесного пешеходного моста, но получил отказ, так как на данные цели требуется не менее 5 млн рублей, при этом годовой бюджет поселения составляет 10 млн рублей.

14 ноября 2019 года межрайонной прокуратурой совместно с представителем администрации поселения и ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» дорога была осмотрена. Выяснилось, что подъезд имеет дефекты в покрытии, наблюдается незначительная колейность. Позже Леонид Хватов получил ответ, что эти дефекты были устранены.

Многодетный отец обращался к заместителю губернатора Антону Стрижову, рассказав ему на личном приеме о своей проблеме. Однако Стрижов "спустил" обращение Леонида Хватова в департамент дорожного хозяйства, а оттуда его письма снова ушли в администрацию Сокольского района.

19 сентября 2019 года департамент дорожного хозяйства Вологодской области дополнительно к тому, что строительство моста невозможно, сообщил, что проезд к Пахталке обеспечен, так как в конце августа -начале сентября прошлого года были выполнены работы по грейдированию и посыпка дороги песчано-гравийным материалом.

В этом году река уже начала подтаивать, и мужчина снова вышел на нее с топором, чтобы, когда он уедет на заработки, жена смогла переправить детей через реку на лодке.

Пытаясь защитить право своих детей на доступность образования и проживание там, где им нравится – в деревне Пахталка, мужчина обратился в службу по правам человека при правительстве Вологодской области. Но там, по словам Леонида, ему тоже не помогли.

Уполномоченная по правам ребенка Ольга Смирнова в своем ответе мужчине написала, что, по информации сельского поселения Архангельское, вопрос о включении данной дороги в план ремонтных работ на 2020 год будет еще рассматриваться. Но даже если дорогу и отремонтируют, то моста и автобуса ребятам все равно не увидеть, так как подвоз учеников начальных классов до образовательных учреждений осуществляется только в том случае, если до школы более 2 километров. Расстояние от деревни Пахталка до основной школы в Архангельском составляет 1,7 километра. В следующем году в школу должен пойти третий ребенок Хватовых.