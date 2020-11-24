Горячая линия по вопросам тестирования на COVID-19 работает в Вологодской области

Горячая линия по вопросам тестирования на коронавирус заработала в Вологодской области. Жители могут позвонить по номеру 8 (8172) 75-15-58 и задать интересующие их вопросы с 9 до 18 часов.

— В частности, специалисты готовы проконсультировать по срокам выполнения исследований на COVID-19 и расскажут о порядке выдачи результатов, - говорится в сообщении областного коронавирусного оперштаба.

Ранее NewsVo сообщал, что за сутки в Вологодской области выявили 241 новый случай коронавирусной инфекции, 168 человек выздоровели, десять умерли. Такие данные 24 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.