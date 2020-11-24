Оперштаб сообщил о десяти новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области

За сутки в Вологодской области выявили 241 новый случай коронавирусной инфекции, 168 человек выздоровели, десять умерли. Такие данные 24 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 10 519 пациентам. Большая часть из них — 9 193 человека — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 100 случаях.

NewsVo сообщал, что вологодский оперштаб с 22 ноября перестал публиковать ежедневную статистику о заразившихся коронавирусом в муниципалитетах. Таким образом, теперь данные о заболевших вологжане получают только из федеральных источников. Глава региона Олег Кувшинников на своей странице в соцсети написал, что это произошло «в связи с расхождением статистических данных о заболевших и погибших от COVID-19».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова упомянула Вологодскую область в числе регионов с самыми высокими показателями распространения коронавируса в стране.