Череповчанин через суд взыскал деньги за билеты на отменённый концерт

24.11.2020 [Общество]

В Череповце суд рассмотрел иск местного жителя к ООО «Городские билетные системы», не вернувшему ему деньги за билеты на отменённый концерт.

По материалам дела, в феврале 2020 года, мужчина за 3000 рублей купил два электронных билета на концерт «Дискотека СОЮЗ», который должен был состояться 25 апреля. В связи с отменой мероприятия, 26 марта череповчанин оформил возврат через личный кабинет, но деньги ему так не вернули, хотя по условиям оферты, общество было обязано вернуть деньги добровольно. Позднее мужчина дважды обращался в офис фирмы с просьбой разобраться в причинах невозврата. Так и не получив деньги, истец обратился в суд с иском о защите прав потребителей.

«Мировой судья удовлетворил требования истца и взыскал с ООО „Городские билетные системы“ в его пользу 3 000 рублей, штраф 1 500 рублей и госпошлину в доход местного бюджета», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Решение вступило в законную силу.

Ранее NewsVO сообщал, что суд взыскал с ООО «Городские билетные системы» более 750 тысяч рублей задолженности по договору на оказание услуг по реализации билетов в пользу организатора концерта стэндап-комика Алексея Щербакова. 

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