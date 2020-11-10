Череповецкая фирма задолжала организаторам 750 тысяч рублей за концерт стэндап-комика Алексея Щербакова

Арбитражный суд Вологодской области рассмотрел иск к ООО «Городские билетные системы» о взыскании долга по договору на оказание услуг по реализации билетов на концерт стэндап комика Алексея Щербакова. С иском к обществу обратилась фирма «Арт-плюс», организовавшая концерт.

«ООО “Городские билетные системы” должно было передать деньги за проданные 627 билетов не позднее 14 дней после подписания сторонами отчета-акта об оказанных услугах, но не исполнило своих обязательств. Фактически задолженность ответчика перед ООО “Арт-плюс” по стоимости билетов составила 758 523 рубля 60 копеек», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд также взыскал с ответчика 33 597 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами в пользу истца.

Кроме того, ранее областной арбитражный суд взыскал с ООО «Городские билетные системы» в пользу организаторов задолженности за проведение концертов Нурлана Сабурова и Валерия Меладзе. Суммы компенсаций составили более 745 000 рублей и более 1 705 000 рублей соответственно.

Решение по второму случаю обжаловано и будет рассмотрено в апелляционном суде.