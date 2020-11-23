Врио начальника управления информационной политики Вологодской области назначена Анастасия Филатова

С 30 ноября временно исполняющей начальника управления информационной политики Вологодской области назначат Анастасию Филатову, ранее занимавшую пост замначальника управления. Об этом 23 ноября сообщил губернатор в ходе оперативного совещания.

Филатова будет занимать эту должность до проведения конкурса на замещение вакантной должности.

Ранее NewsVo сообщал, что предыдущему начальнику управления, Дарье Богдановой, поступило предложение о работе в автономной некоммерческой организации «Диалог регионы». Кувшинников отметил, что Богданова станет советником губернатора на общественных началах.