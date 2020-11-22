Жителя Сокола осудили условно за ложный донос о краже денег из его квартиры

22.11.2020 [Происшествия]

В Соколе суд огласил приговор 42-летнему местному жителю, признанному виновным в заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения.

Как NewsVO сообщал ранее, 15 сентября 2020 года мужчина, чтобы привлечь внимание бывшей супруги, с которой пытался помириться, написал заявление о краже из его квартиры 380 тысяч рублей. 

«Сотрудникам полиции он дал объяснения, что в июне этого года в кредит купил автомобиль. Для его погашения он взял у знакомого в долг 400 000 рублей, из которых 20 000 рублей потратил, а оставшуюся сумму хранил на верхнем стеллаже мебельной стенки. В течение последней недели до обращения в полицию к нему домой приходила бывшая супруга. После ее ухода денег он не обнаружил. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, сокольчанин написал заявление в полицию. После чего он попросил своего знакомого подтвердить не имевший место факт передачи ему денег», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде обвиняемый признал свою вину. Знакомый мужчины показал, что не давал ему денег. Подсудимому назначено наказание в виде года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: приговоры

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