Сокольчанин написал ложный донос о краже денег из своей квартиры, чтобы привлечь внимание бывшей супруги

В Соколе следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в заведомо ложном доносе.

По версии следствия, 15 сентября 2020 года мужчина, чтобы привлечь внимание бывшей супруги, с которой пытался помириться, написал заявление о краже из его квартиры 380 тысяч рублей. Об ответственности за ложный донос он был предупреждён, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Мужчине грозит крупный штраф, либо исправительные или принудительные работы, либо до шести месяцев ареста, либо до двух лет лишения свободы.