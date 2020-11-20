Матч «Чевакаты» с командой из Ростова перенесли на неопределенный срок

20.11.2020 [Спорт]

Матч чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги 1 между «Вологдой-Чевакатой» и «Ростов-Дон-ЮФУ» перенесен на неопределенный срок.

Игра должна была пройти завтра, на площадке соперниц, но перед матчем несколько игроков ростовского клуба сдали тесты на коронавирус, и они оказались положительными, сообщает сайт баскетбольного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ». 

О новой дате матча будет сообщено дополнительно. Таким образом, в эту выездную серию «Вологда-Чеваката» проведет только один матч. 24 ноября "пчелки" сыграют с «Пересветом» из Ростовской области.

Тэги: баскетбол

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