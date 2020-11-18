Онлайн-кинотеатр ivi выпустил новый сериал «Нежность»

Онлайн-кинотеатр ivi выпустил новый сериал собственного производства о любви с первого взгляда – «Нежность».

Сериал до краев наполненный светом, теплом, невинной чувственностью. Первые серии уже вышли на экраны, поэтому любителям сентиментальных историй будет, чем занять свои вечера. В сериале https://www.ivi.ru/watch/nezhnost есть абсолютно все для киногурманов – увлекательный сюжет, великолепная игра актеров, приятное послевкусие, вызывающее трепет в сердце.

Сериал «Нежность»: несколько фактов о нем

Две подруги заключают легкомысленное пари, что одна из них – Елена Ивановна, слишком зацикленная на работе, найдет в течение суток партнера на ночь, и обязательно запечатлеет их свидание на фото. Когда женщина понимает, что отведенный срок истекает, она обращается за помощью к первому встречному. Но кто же мог подумать, что эта встреча окажется судьбоносной…

Закадровый текст читает Константин Хабенский, что придает ленте удивительный шарм. Его голос с едва уловимой хрипотцой настраивает на романтический лад и заставляет поверить в то, что настоящее чувство большой любви не просто существует, а пребывает в непосредственной близости возле каждого из нас.

Филигранно сумела передать весь спектр сложной женской души Виктория Исакова, сыгравшая главную роль. Внутренние метаморфозы, происходящие с ней по ходу сериала, завораживают аудиторию, причем, состоящую из представителей не только прекрасного пола, но и сильной половины человечества. Прагматичная Снежная Королева с удивлением начинает замечать в себе появление едва уловимых сентиментальных мыслей. В завершении фильма эти крошечные росточки превратятся в буйное цветение неиссякаемой нежности, которая делает женщину Женщиной!

Необычна сама концепция съемок, представляющая собой как будто любительское видео, снятое на iPhone в черно-белом формате. Эта капелька ретро вносит в картину ностальгические нотки.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.