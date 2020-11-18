168 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

18.11.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 168 новых случая коронавирусной инфекции, 257 человек выздоровели. Такие данные 18 ноября приводит региональный оперштаб.

57 заболевших выявлены в Вологде, 44 в Череповце, 18 в Тотемском районе, 12 в Великоустюгском, восемь в Вытегорском, два в Вашкинском, шесть в Белозерском, три в Кирилловском, два в Вожегодском, пять в Усть-Кубинском, пять в Сокольском, три в Сямженском, по одному в Бабушкинском, Харовском и Никольском районах.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 9 319 пациентам. Большая часть из них — 7 934 человека — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 74 случаях.

С увеличением количества заболевших коронавирусом все чаще в соцсетях стали появляться сообщения о том, что вологжанам с симптомами COVID-19 отказываются делать тесты. Кроме того, некоторые из них не могут вызвать из поликлиники врача. А те, у кого мазок все-таки взяли, долго не могут дождаться результатов. NewsVo публикует подборку историй заболевших коронавирусом вологжан.

Тэги: коронавирус

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