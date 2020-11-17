«С таким подходом нам ждать десятую волну»: в Вологде отказываются делать тесты на COVID-19 пациентам с его симптомами

С увеличением количества заболевших коронавирусом все чаще в соцсетях стали появляться сообщения о том, что вологжанам с симптомами COVID-19 отказываются делать тесты. Кроме того, некоторые из них не могут вызвать из поликлиники врача. А те, у кого мазок все-таки взяли, долго не могут дождаться результатов. NewsVo публикует подборку историй заболевших коронавирусом вологжан.

«Это обычная простуда, не волнуйтесь, живите дальше»

Вологжанин Кирилл Шелепин рассказывает, что заболел в середине октября. Температура изменялась в диапазоне 37 — 38 градусов, на четвертый день пропало обоняние.

— Через неделю после первых симптомов заболевания посетил доврачебный кабинет в поликлинике № 2, что на Самойло. Попросил сделать тест. Врач вежливо отказала. Сослалась на то, что недостаточно симптомов. Бесконтактный термометр показал, что моя температура в норме. Хотя до приема мерял 37,5 (на ртутном). Прописали мне противовирусный препарат ингавирин (считай, фуфломицин) и антибиотик азитромицин.

Позже Кирилл решил сдать тест на антитела к COVID-19, и он оказался положительным. Это значит, что вологжанин все-таки переболел коронавирусом.

— Радует то, что в период болезни ходил в маске. Надеюсь никого не заразил. Не радует то, что пациентам отказывают в проведении анализа. С таким подходом нам ждать 10 волну…. — отмечает Шелепин.

Анна Панкратова в соцсети пишет, что даже для тех, кто официально находился в контакте с заболевшим, тест сделать - проблема.

— Симптомы есть, вызываешь врача, объясняешь, что находился в контакте, а мазок не берут, так как «по вам сведений из Роспотребнадзора не поступали». Полный бардак конечно! Замкнутый круг! Платно не анализ не сдать, так как был контакт с заболевшим. На звонки в поликлинику отвечают, вам перезвонят, когда поступят сведения. До Роспотребнадзора не дозвониться, всё время занято, — пишет Анна.

Том Грин тоже пишет в соцсети, что врач, осмотрев его жену, у которой был сухой, частый кашель и потеря обоняния, не нашел оснований для проведения теста на коронавирус:

— Подозревая неладное, любимая отправляется в городскую поликлинику в «спецкабинет» для тех, кто температурит. Описывает симптомы, врач выслушивает. Ставит диагноз ОРВИ, отказывает в тесте на Ковид, ибо «это обычная простуда, не волнуйтесь, живите дальше». Выдают рецепт на антибиотик, противовирусное, средства от кашля и отправляют восвояси. Поводов для переживаний мол нет.

Несмотря на пройденный курс, температура так и не спала, поэтому женщина сдает тест на COVID-19 платно. Он оказывается положительным. О том, как тесты брали у самого автора и их дочери, как долго пришлось ждать скорую и сколько провести в очереди на КТ, читайте в посте.

Депутат Гордумы Вологды Наталья Малованина тоже столкнулась с местной системой здравоохранения и не смогла сдать тест на коронавирус.

— Сегодня тринадцатый день, как я нахожусь в такой же ситуации, как и многие вологжане. Температура с утра 37, к вечеру поднимается до 38,5. Усилились приступы сильного кашля. Аппетита нет. Вкусовые ощущения стёрты. Тесты не брали. Основание — постановление главного санитарного врача. Я не отношусь к категории лиц 65+, меня нет в списках контактных больных, я не выезжала за границу. Платно тоже не получилось. Лица с признаками ОРВИ и ОРЗ не допускаются к проведению обследования, — пишет в соцсети Малованина.

С удивлением Наталья пишет о том, что и в вызове врача на дом ей отказывали.

— За время болезни два раза вызывала врача. Впервые оба раза получала отказы. Температура для оформления вызова должна быть не ниже 38,5, приказ Департамента. Сколько температура на момент вызова? 38,3? Приходите на прием. Вызов оформляли только после предупреждения о записи телефонного разговора, — отмечает депутат.

По словам Натальи, ей назначили антибиотики, которые с большим трудом удается достать.

— Я не знаю, чем занят оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекцией в нашем городе, какие новые ограничительные меры разрабатываются специалистами Роспотребнадзора, но я прихожу в ужас от того, что происходит с организацией медицинской помощи и от того, с чем приходится сталкиваться вологжанам, — пишет Малованина.

«Неделю жду своего результата»

Те вологжане, кому удалось сдать тест на коронавирус, переходят на следующий этап "квеста" - ожидание результатов. Так, например, Мария сдала тест на коронавирус в прошлую среду, 11 ноября. Результатов до сих пор нет.

— Ограничений никаких нет. Ведь мне врач при первичном осмотре диагностировал гайморит. В анализе мне отказали, велели ждать анализов родственников, с которыми я контактировала. Это четыре дня. Потом, когда оказалось, что они ковид-положительные, я еще два дня ждала лаборанта. И вот неделю я жду своего результата. 15 дней, Карл! С обнаружения первых симптомов до сего дня 15 дней. Я уже пропила все выписанные мне «от гайморита» лекарства, я уже хорошо себя чувствую. А мой статус так и не известен. 13-го ноября ко мне должен был прийти врач. Не пришёл. Вполне допускаю, что тест окажется отрицательным, потому что его мне сделали через 9 дней после начала болезни, — рассказывает женщина.

Надежда вместе с мужем и двумя детьми заперта в своей квартире - больше недели вологжанка ждет результатов повторных анализов.

— Знаете, сколько людей нам советует выходить по вечерам гулять. Но мы держимся. Не выходим. Бережём окружающих. Но если о тебе забывают, то сможем ли мы продержаться ещё месяц?

Жительница Вологды Александра сдала в прошлый вторник, 10 ноября. В ожидании результата вместе с детьми осталась дома. Муж обязан был идти на работу, иначе увольнение. Только сегодня, 17 ноября, мама Александры смогла дозвониться до участкового врача и узнать результат. До этого они пытались узнавать по горячей линии и в регистратуре, тщетно.

В то же время некоторым и тест проводится сразу, и результаты его известны уже на следующий день. Например, замгубернатору Виталию Тушинову. Может, он пользуется услугами частных клиник?

Методические рекомендации и загруженность лабораторий

В ответ на претензии по тестам в соцсетях департамент здравоохранения обычно оставляет один и тот же комментарий:

— Кого тестировать на ковид-19, регламентировано санитарными правилами «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и соответствующими приказами Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения области. Тестирование назначает врач или фельдшер по клиническим и эпидемиологическим показаниям. При возникновении вопросов по назначению тестирования на коронавирусную инфекцию рекомендуем обращаться к главному врачу медицинского учреждения.

При этом еще 16 октября в ходя прямой линии губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что вологодские лаборатории просто не справляются с потоком заболевших.

«Мы провели и проводим огромное количество тестов, более 450 тысяч тестов (ред. - на момент публикации этого материала тесты, по официальным данным, провели 601 304 жителям Вологодской области), протестировано почти половина населения области. Ежесуточно мы порядка 3, 5 тысяч тестов проводим. Пока у нас не было пика заболеваемости ОРВИ, нам мощности лабораторий, а их пять в области, хватало для того, чтобы проводить эти тесты всем, кто болеет ОРВИ. Сейчас количество болеющих ОРВИ превысило уже 7 тысяч человек в сутки. Поэтому у нас разработаны специальные методические рекомендации, протокол для всех медицинских организаций: кто должен подвергаться тестированию на наличие коронавирусной инфекции. Прежде всего, это тяжелые больные, это больные с признаками COVID (сухой кашель, ломота в мышцах, отсутствие обоняния), это первые признаки, тест проводится сразу», - заявил Кувшинников.

Позже для коронавирусных лабораторий Вологды и Череповца было принято решение закупить дополнительное оборудование, чтобы увеличить проводимых ежесуточно тестов, однако, судя по количеству жалоб в соцсетях, это не сильно помогло. Тем временем, по данным РБК, в Москве мэрия заключает соглашения с частными лабораториями, чтобы они выполняли тесты на коронавирус для столичных больниц.