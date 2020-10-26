Дополнительное оборудование закупят для "коронавирусных" лабораторий Вологды и Череповца

26.10.2020 [Общество]

В Вологодской области закупят оборудование для лабораторий, проводящих исследования на COVID-19. Об этом губернатора на оперативном совещании в региональном правительстве попросил начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

— 1750 исследований в сутки проводятся в учреждениях Вологды и Череповца. Нам необходимо увеличить эту цифру на 20%. Олег Александрович, прошу вас согласовать срочную закупку двух амплификаторов, чтобы доступность тестирования для диагностики коронавирусной инфекции увеличить на 20%, до 2100. Это снизит напряженность в данном направлении, — сказал Сергей Бутаков.

— Сергей Павлович, я еще на прямой линии (ред. — 16 октября) когда выступал, сказал, что пять лабораторий, которые работают, они работают с перегрузом. Еще тогда было понятно, что в случае роста количества инфицируемых и тестируемых, лаборатории захлебнутся. Амплификаторы надо было закупать значительно раньше, и обращаться надо было ко мне еще две недели назад для того, чтобы я принял такое решение. Поэтому прошу департамент финансов экстренно, если это необходимо, из резервного фонда выделить 5 млн. рублей на закупку двух амплификаторов для Вологды и Череповца, чтобы как минимум на 20-25% увеличить количество тестов, которые необходимо проводить в связи с возникшей ситуацией, — отметил губернатор. 

Олег Кувшинников также отметил, что к нему поступают жалобы на задержки в работе Роспотребнадзора: поздно приходят уведомления о положительных тестах и факте контакта с заболевшими. В ведомстве это объясняют большой загруженностью и нехваткой персонала. В итоге было принято решение направить в помощь сотрудникам управления Роспотребнадзора чиновников из департамента социальной защиты Вологодской области, они будут заниматься оформлением документов.

 

 

 

Тэги: коронавирус

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