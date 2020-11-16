Большие белые цапли поселились на территории Череповецкого металлургического комбината

16.11.2020 [Общество]

Орнитологи обнаружили редких белых цапель на золошламонакопителях (ЗШН) — водных объектах промплощадки «Северстали» в Череповце. 

— Это первый доказанный случай гнездования большой белой цапли на территории области. С открытием орнитологов наш регион теперь самая северная точка гнездования большой белой цапли на территории Европейской части России, — написал на своей странице в соцсети генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

По словам кандидата биологических наук, орнитолога Дарвинского государственного заповедника Мирослава Бабушкина, факт успешного размножения «южного» вида на территории очистных сооружений ЧерМК указывает на «наличие целого спектра экологически благоприятных факторов, привлекающих сюда редких и „новых“ для региона видов околоводных птиц».

Ранее NewsVo сообщал, что на территории золошламонакопителей также были обнаружены орланы, подорлики, множество редких уток и лебеди. 

Тэги: природа, животные, птицы

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