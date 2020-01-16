Орнитологи обнаружили на территории Череповецкого металлургического комбината редких птиц

Орнитологи Дарвинского заповедника обнаружили на территории Череповецкого металлургического комбината редкие виды птиц. Они обитают вблизи золошламонакопителей ЧерМК.

Исследование проводилось осенью 2019 года в рамках соглашения, подписанного между предприятием и заповедником.

— По словам заместителя директора по научной работе Дарвинского природного биосферного заповедника, орнитолога Мирослава Бабушкина, здесь они обнаружили места, в какой-то части не менее заповедные, чем у них. Здесь живут орланы, подорлики, множество редких уток, лебеди. А весной тысячи гусей останавливаются здесь, чтобы быть подальше от охотников! — написал на своей странице в соцсети генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.