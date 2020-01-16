Орнитологи обнаружили на территории Череповецкого металлургического комбината редких птиц

16.01.2020 [Общество]

Орнитологи Дарвинского заповедника обнаружили на территории  Череповецкого металлургического комбината редкие виды птиц. Они обитают вблизи золошламонакопителей ЧерМК.

Исследование проводилось осенью 2019 года в рамках соглашения, подписанного между предприятием и заповедником.

— По словам заместителя директора по научной работе Дарвинского природного биосферного заповедника, орнитолога Мирослава Бабушкина, здесь они обнаружили места, в какой-то части не менее заповедные, чем у них. Здесь живут орланы, подорлики, множество редких уток, лебеди. А весной тысячи гусей останавливаются здесь, чтобы быть подальше от охотников! — написал на своей странице в соцсети генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

Сотрудники заповедника предлагают провести по территории комбината экологическую тропу, которая станет частью инфраструктуры. Одной из локаций тропы станет, к примеру, бывшая глухариная ферма. 

Тэги: птицы

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