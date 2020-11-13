Реставраторы провели начальные работы по консервации старинной ладьи в Вытегре.

Ранее NewsVo писал, что остатки уникального судна допетровской эпохи вынесло штормом и раскидало на расстоянии трех километров друг от друга на берегу Онежского озера в начале ноября 2018 года. По словам специалистов, эта лодка не имеет аналогов не только в России, но и в мире.

Фото из группы Вытегорского краеведческого музея

Районные и областные власти тогда выразили заинтересованность в восстановлении ладьи. Сотрудники МЧС помогли отбуксировать части корабля к причалу. Какое-то время судно хранилось в деревянном коробе, потом было на улице под чёрной тканью, а затем его перевезли в ангар, который был построен специально для проведения консервационных работ.

Реставраторы и музейные сотрудники, которых привлекли для решения вопросов по восстановлению ладьи, сошлись во мнении, что найденные части корабля строились ещё до реформ Петра I. При этом местные краеведы уверены, что судно было построено именно в Вытегре. В 17-19 веках город был крупным судостроительным центром. Поэтому на гербе города изображена галера.

– Сейчас судно в неплохом состоянии, но проблемы еще остались, – рассказала ТАСС руководитель научно-исследовательского проекта по консервации археологической находки, технолог Валентина Гордюшина. – Осенью 2019 года были проведены срочные профилактические работы для предотвращения дальнейшего растрескивания и деформации древесины. Они дали свой результат. У нас было безвыходное положение, чтобы спасти судно, мы смачивали (древесина подсохла) и прогревали его поверхность паром, после чего наносили горячий полиэтиленгликоль (обработку этим веществом широко используют для консервации археологической древесины). Глобальные консервационные работы, которые планировались в этом году в теплое время года, фактически не проводились из-за пандемии. Но начало консервационным работам положено.

Фото: Российский НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва

В сентябре реставраторы провели детальное обследование судна с фотофиксацией отдельных его участков, отбором проб по глубине массива дерева и оценкой твердости поверхностных слоев. На основании полученных данных они разработали технологические операции по дальнейшей консервации находки.

Валентина Гордюшина считает, что понадобится еще как минимум три года, чтобы завершить глобальные консервационные работы, но для этого необходимо поддерживать стабильный температурно-влажностный режим в ангаре, однако на данном этапе это обеспечить невозможно.

По словам реставраторов, давать прогнозы по восстановлению ладьи пока рано, но они уверены, что этот корабль может стать такой же ценной достопримечательностью, как шведский корабль «Ваза», который затонул в 1628 году при первом же выходе из Стокгольмской гавани. В 1961 году корабль подняли со дна, и лишь в 1990 году выставили в специально созданном музее на острове Юргорден в столице Швеции. Каждый день посмотреть на него приходят сотни туристов.

