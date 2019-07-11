Отреставрировать ладью допетровской эпохи в Вытегорском районе помогут специалисты института имени Лихачева

К реставрации ладьи допетровской эпохи в Вытегорском районе привлекли специалистов Института культурного и природного наследия им. Лихачева. Накануне в Москве прошла пресс-конференция, на которой рассказали о первых результатах обследования этой ладьи.

Напомним, ее обломки были обнаружены на берегу Онежского озера в октябре 2018 года. Детали ладьи вынесло штормом и раскидало на расстоянии трех километров друг от друга. При этом у ладьи сохранилась основа. Ранее у похожих лодок находили только отдельные фрагменты. По словам специалистов, эта лодка не имеет аналогов не только в России, но и в мире.

© Российский НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва

Этим летом находку обследовали специалисты Института культурного и природного наследия имени Лихачева. По предварительному заключению, возраст древесины, из которой изготовлена ладья, относится к первой половине XVII века. Такие лодки строили только на Русском Севере.

В Москве между правительством области и Институтом культурного и природного наследия имени Лихачева было подписано соглашение о сотрудничестве. Эксперты дадут оценку уникальной находке, разработают методику реставрации и определят наилучшие условия ее сохранения и дальнейшего использования этого артефакта.

- Он должен быть интересен не только местным жителям, но и туристам, и участникам фестиваля «Наследники традиций», который ежегодно проходит в Вытегорском районе, а также юным корабелам Прионежья, которые изучают судостроение и участвуют в экспедициях, - сказал Олег Васильев. - На Вытегорской земле создаётся серьезный туристско-рекреационный кластер «Вытегория-корабельная сторона» в рамках комплексного туристического проекта «Русские берега», и эта находка - знак того, что мы находимся на правильном пути. Вопрос сохранения этой культурной ценности не только задача региона, но и всей России. Поэтому мы, безусловно, рассчитываем и в дальнейшем на помощь федеральных научных организаций и, конечно, Министерства культуры РФ.

Перевозить ладью нельзя, поэтому реставрировать ее будут в Вытегорском районе. После этого она станет частью создаваемой музейной экспозиции на открытом воздухе, посвящённой истории судостроения на Русском Севере. По словам Олега Васильева, после реставрации ее поставят на площади в Вытегре, у которой причаливают круизные суда.