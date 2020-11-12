«Вологда-Чеваката» проиграла омскому «Нефтянику» со счетом 68:83

«Вологда-Чеваката» проиграла омскому «Нефтянику» в матче Регулярного чемпионата России по баскетболу среди женский команд Суперлиги 1.

На большой перерыв «Вологда-Чеваката» ушла, ведя в счёте 35:27. Но в третьей четверти гости потихоньку отыгрывали свое отставание, и спустя семь минут смогли завладеть преимуществом в счёте, так больше до конца матча его и не отдавая. Матч завершился 68:83 в пользу омской команды.

Самой результативной в составе вологодской команды стала Алина Заболоцкая, набравшая 17 очков, 14 у Кэтрин Шваб и 11 у Виолетты Кивляк.

«Вологда-Чеваката» идет сейчас на 9 месте в турнирной таблице, имея 3 победы и 2 поражения в пяти матчах. В следующем туре "пчелки" сыграют с «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга, игра пройдёт в Вологде уже в эту субботу, 14 ноября.