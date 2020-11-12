Вместо заказанных в интернете итальянских брюк вологжанин получил сахар и мыло

Полицейские раскрыли серию дистанционных мошенничеств, жертвами которых стали жители Вологодской области.

В дежурную часть городского УМВД России с заявлением о мошенничестве обратился 62-летний мужчина. Он рассказал, что хотел купить итальянские брюки.

— На одном из сайтов в сети Интернет он нашел подходящую модель, после чего оформил заказ. Через несколько дней ему поступило сообщение о пришедшей посылке, которую он оплатил при получении на почте. Придя домой и открыв коробку, вологжанин вместо брюк обнаружил в ней сахарный песок и мыло. Сумма ущерба составила порядка 4 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 28-летний житель Ленинградской области. Молодой человек создал сайт по продаже одежды, обуви и домашнего текстиля, нанял работников, которые занимались продвижением ресурса, отвечали на телефонные звонки и отправляли посылки. Как правило, вместо заказанного товара клиенты получали сахарный песок, дешевое мыло или пакетики с грунтом. Полицейские установили причастность задержанного к совершению 10 подобных фактов мошенничества на территории Вологодской области. Так, например, еще одну вологжанку обманули при покупке штор.

— Посылку я ждала с нетерпением. 17 июня мне пришло смс на телефон с просьбой забрать заказ на шторы. 18 июня в отделении почты я получила посылку стоимостью 3672 рубля, а в ней были гранулированные удобрения для веса и тряпки. Потом я посмотрела в интернете и ужаснулась — огромное количество негативных отзывов на эту организацию. Телефон, указанный на сайте, недоступен. Менеджеры обманывают покупателей, предлагая в подарок скидки и подарки к несуществующему товару, — рассказывает женщина.

Общая сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа).

Ранее NewsVo сообщал, что 37-летнему жителю Вологды прислали женские туфли вместо заказанных в интернете кроссовок. Выяснилось, что заказ мужчина оформил не на официальном сайте магазина, а на сайте-двойнике.