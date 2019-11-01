Вологжанину вместо заказанных в интернете кроссовок прислали женские туфли

На фото - те самые туфли. Фото пресс-службы областного УМВД.

37-летнему жителю Вологды прислали женские туфли вместо заказанных в интернете кроссовок. Выяснилось, что заказ мужчина оформил не на официальном сайте магазина, а на сайте-двойнике.

Заказ вологжанин оформил 9 октября, перевел за обувь 4,2 тысячи рублей. 18 октября пришла посылка, но внутри нее оказались не кроссовки, а женские туфли, причем, как отмечает заявитель, дешевые. При внимательном рассмотрении сайта, на котором была оформлена покупка, выяснилось, что это не оригинальный сайт продавца, а сделанный мошенниками сайт-двойник.

О произошедшем мошенничестве мужчина сообщил в полицию, ведется поиск злоумышленников.