АО «Дед Мороз» накопило долги по зарплате перед своими работниками

АО «Дед Мороз», которому переданы объекты вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, накопило долги по заработной плате перед своими работниками. В последнее время у предприятия были экономические трудности, однако сейчас ситуация стабилизируется, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«За сентябрь заработная плата сотрудникам общества выплачена. Заработную плату за октябрь планируем выплатить за счет доходов от текущей деятельности: средства от туроператоров, за аренду и другие услуги начинают поступать, — отметила врио генерального директора АО „Дед Мороз“ Ирина Курина. — В целом мы готовы к приему туристов. Объекты размещения приняты без замечаний комиссией, в которую вошли представители управления Роспотребнадзора, пожарного надзора и администрации района. На входах измеряют температуру, в объектах установлены рециркуляторы воздуха, приготовлены средства для гигиены рук. Сокращены места в кафе согласно нормативам, нанесена разметка на полу. Предлагаем гостям, как одноразовые маски, так и многоразовые, пошитые цехом Дома моды Деда Мороза. Для гостей приготовлены 12 новых программ, у нас появились новые сказочные герои».

В этом сезоне на вотчине откажутся от больших сборных туров. Все подготовленные для туристов мероприятия рассчитаны на отдельные небольшие группы, например, семьи. Гостям предлагается пройти экскурсию в виде квеста, чтобы разделить потоки посетителей. Вотчина работает с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований, установленных на территории региона. 18 ноября там планируют отметить день рождения Деда Мороза. Кульминацией праздника станет зажжение волшебником огней на первой новогодней ёлке страны.

Ранее NewsVo писал, что гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев 20 октября погиб в результате крушения легкомоторного вертолета в Нюксенском районе. Кроме него, на борту было еще три человека, включая пилота. Их тела до сих пор не найдены.

Ирина Курина назначена временно исполняющей обязанности генерального директора АО «Дед Мороз» до проведения очередного итогового собрания акционеров общества. Учредителем акционерного общества является правительство Вологодской области.