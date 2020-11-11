В Вологде полиция составляет протокол на руководителя профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву

В Вологде в отношении руководителя профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой полицейские составляют протокол о нарушении законодательства «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия». Об этом активистка сообщила на своей странице в соцсети.

— Составляют теперь новый протокол теперь 6.3 часть 2 КоАп — нарушили мы санитарно-эпидемиологические нормы, где главный врач допускает, чтобы штукатурка падала на головы сотрудников, а меня за это судить хотят, — пишет Анастасия в Twitter.

Ранее в городской отдел полиции №1 были доставлены двое сотрудников независимого профсоюза «Альянс врачей» - оператор и менеджер. Пресс-служба УМВД пока не комментирует происходящее.

NewsVo сообщал, что утром 11 ноября администрация роддома на улице Пирогова в Вологде сообщила о проникновении посторонних в медучреждение. Через запасной вход уволенная сотрудница роддома и несколько неизвестных попали внутрь, как уверен главврач роддома, незаконно. Активисты вели видеосъемку, а затем заперлись в лаборатории на четвертом этаже здания. На место вызвали полицейских.

Бывшая сотрудница — это Любовь Васильева, ранее заведовавшая клинико-диагностической лабораторией роддома. Женщину уволили 6 ноября, по ее мнению, незаконно. Поэтому 11 ноября она вернулась в медучреждение с представителями независимого профсоюза «Альянс врачей». Васильева рассказала NewsVo, что права работников в учреждении нарушаются. К примеру, при отсутствии вытяжки в помещении лаборанты работают с метиловым спиртом и могут им отравиться. Представители профсоюза провели проверку в лаборатории, зафиксировали нарушения и пообещали передать информацию о них в правоохранительные органы. После того, как активисты покинули роддом, их начали преследовать сотрудники полиции. На Анастасию Васильеву уже успели составить протокол за переход дороги в неположенном месте.