Главврач горбольницы №1 Вологды Павел Шепринский заболел коронавирусом

09.11.2020 [Общество]

Главный врач городской больницы № 1 в Вологде, на базе которой развернут моногоспиталь для пациентов с COVID-19, Павел Шепринский заболел коронавирусом. 

— Информация о том, что Павел Евгеньевич Шепринский заразился коронавирусом сейчас широко обсуждается, но мы должны понимать, что врачи, которые уходят на карантин на самоизоляцию, продолжают работать дистанционно, в режиме телемедицины оказывают помощь своим пациентам и коллегам. Желаем Павлу Евгеньевичу выздоровления, но, несмотря на его болезнь, всем медучреждения продолжают работать, — отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что с 10 ноября в терапевтическом отделении горбольницы № 1 в Вологде планируют развернуть еще 300 коек для больных с коронавирусом. 

Тэги: коронавирус

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