Еще один моногоспиталь развернут на базе горбольницы №1 в Вологде

С 10 ноября в Вологде развернут еще один коронавирусный госпиталь на 300 коек. Он разместится на базе терапевтического корпуса на Советском проспекте, 102.

— Мы готовы развернуть еще 300 коек, из них восемь реанимационных для пациентов с COVID-19. Поскольку мы перепрофилируем терапевтический корпус, пациенты по направлениям «кардиология», «неврология», «гастроэнтерология», «пульмонология» будут перемаршрутизированы по показаниям в Вологодскую областную больницу, — отметил председатель регионального правительства Антон Кольцов.

По словам Кольцова, сейчас в Вологде 510 коек для больных коронавирусом: 300 в госпитале на Советском проспекте; 160 в госпитале на улице Северной и 50 в роддоме на улице Чернышевского. В госпитале для ветеранов войн на улице Благовещенской еще 75 коек, но они предназначены только для легких пациентов, которых выписывают туда из моногоспиталей на долечивание. На данный момент там 14 человек. Сейчас коечный фонд для больных в Вологде загружен на 86%.