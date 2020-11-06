Второй коронавирусный госпиталь открыли в Череповце на базе роддома

06.11.2020 [Общество]

В департаменте здравоохранения Вологодской области 6 ноября подписали приказ об открытии коронавирусного моногоспиталя в городском роддоме. Там смогут разместить до 300 больных коронавирусом.

«Пока мы справляемся теми площадями, которые есть. Но мы готовы, приказ подписан. Если ночью вдруг будет большой поток пациентов, то повезем во второй моногоспиталь. Если такого потока не будет, то моногоспиталь может простоять пустой и до понедельника. Время покажет. Главное, что мы готовы, и у нас нет авральной ситуации. Это плановые мероприятия. В городском роддоме сможем разместить до 300 человек. Там все готово, сделали красную и зеленую зоны, сформировали бригады врачей. Врачей и медперсонал проучили. Рожениц сейчас принимает роддом медсанчасти «Северсталь», — прокомментировала официальному сайту Череповца начальник отдела организации медпомощи и профилактики по Череповцу департамента здравоохранения области Людмила Дубовенко.

Ранее NewsVo сообщал, что областной госпиталь ветеранов войн на улице Благовещенской в Вологде решили перепрофилировать под коронавирусный госпиталь. В региональном правительстве сообщают, что там будут долечивать больных, идущих на поправку. Это люди, которые уже находятся в стабильном состоянии, но у них пока нет отрицательных ПЦР-тестов.

Тэги: коронавирус

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