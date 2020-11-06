115 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 115 новых случаев коронавирусной инфекции, 217 человек выздоровели. Такие данные 6 ноября приводит региональный оперштаб.

56 заболевших выявили в Вологде, 13 - в Шекснинском районе, 12 - в Череповце. Девять новых случаев в Тотемском районе, восемь в Великоустюгском, семь в Вытегорском, пять в Кирилловском, два в Вашкинском, по одному в Вологодском, Белозерском, Бабушкинском районах.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 7 663 пациентам. Большая часть из них — 5 861 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 73 случаях. Учитывая выздоровевших и умерших, сейчас в регионе болеют 1729 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что заместитель губернатора Вологодской области, председатель правительства Антон Кольцов 5 ноября посетил «красную зону» моногоспиталя в Вологде и не обнаружил пациентов на койках в коридоре, фото которых ранее появлялись в соцсетях. Медики пожаловались Кольцову на проблему с поставкой некоторых препаратов, таких как «Актемра» и «Дексаметазон», а также на то, что они медленно получают ответ по тестированию больных перед выпиской.