Администрация Вологды расторгла контракт с фирмой «Дорстрой»

06.11.2020 [Общество]

5 ноября администрация Вологды расторгла контракт с ООО «Дорстрой», работавшей на объектах «Народного бюджета». Причиной такого исхода стал не только срыв сроков, но и многочисленные претензии проверяющих к качеству работ.

Как ранее сообщал NewsVo, аукцион по поиску подрядчика на благоустройство во дворе на Ильюшина, 4, тротуаров по ул. Беляева, 1, ул. Центральной, ул. Клубова и ул. Тендрякова, Московскому шоссе, а также территорий в Рождественском парке и на площадке в Октябрьском сквере состоялся еще в апреле. ООО «Дорстрой» снизило начальную цену с 7,58 млн. рублей до 7,05 млн. и стало победителем. Фирма зарегистрирована в Вологде в 2018 году, гендиректор — Елизавета Тихомирова, которая также является учредителем ООО «Инстрой». Срок сдачи работ по контракту - 20 сентября.

«Я напомню, еще в июле мы зафиксировали серьезное отставание от графика, взяли ситуацию на жесткий контроль, проводили встречи с подрядчиком. Но темпы работ оставались прежними. В итоге к моменту завершения  контрактного срока на часть объектов «Дорстрой» даже не зашел, часть  выполненных работ забраковал технадзор и ТОСы. После заявления о намерении расторгнуть контракт подрядчик попытался исправить ситуацию, но безуспешно.  Ни по одной из площадок работа у подрядчика не принята, поскольку работы на объектах либо не завершены, либо выполнены некачественно. Контракт  город расторгает и оплачивать его не будет», - цитирует пресс-служба городской администрации слова начальника департамента городского хозяйства Вологды  Алексея Шумилова.

Подрядчику будет также выставлен штраф и пени за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Кроме того, чиновники намерены обратиться в УФАС с просьбой - внести компанию «Дорстрой» в реестр недобросовестных  подрядчиков.

Жителям пообещали, что работы по объектам доделает новый подрядчик в следующем году.



 

Тэги: народный бюджет, госзакупки

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