В Вологде расторгнут договор с фирмой «Дорстрой», работавшей на объектах «Народного бюджета»

21.09.2020 [Общество]

Администрация Вологды планирует через суд расторгнуть контракт с ООО«Дорстрой», выступавшем подрядчиком на восьми объектах проекта «Народный бюджет ТОС». Фирма не смогла вовремя завершить работы.  

— Нарушены сроки сдачи всех объектов. Два готовы на 90% и 95%, но имеются претензии к качеству асфальта, еще один — на 65%, но там до сих пор не уложено покрытие. На остальных — конь не валялся. На всех объектах у жителей и комиссии претензии к качеству выполненных работ: начиная от устройства газонов и заканчивая отсутствием урн. Платить даже за те объемы, что сделал подрядчик, считаю неправильным, — написал на своей странице мэр Вологды Сергей Воропанов.

Аукцион по поиску подрядчика на благоустройство территорий по улице Ильюшина, 4; улице Беляева, 1- улице Можайского, 64; тротуаров по улице Центральной в Лосте, по улице Клубова, по улице Тендрякова, Московскому шоссе, благоустройство в Октябрьском сквере и в Рождественском парке состоялся еще в апреле. ООО «Дорстрой» снизило начальную цену с 7,58 млн. рублей до 7,05 млн. и стало победителем. Фирма зарегистрирована в Вологде в 2018 году, гендиректор — Елизавета Тихомирова, которая также является учредителем ООО «Инстрой». 

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, к качеству и организации работ практически по каждой площадке возникли серьезные претензии и у жителей, и у технадзора. Так, комиссия забраковала благоустройство территории у дома на Ильюшина, 4, тротуар по ул. Центральной в Лосте. Претензии касались качества асфальта, устройства газонов, бортовых камней, отсутствия скамеек, урн и так далее.

Жителям пообещали, что работы по объектам доделает новый подрядчик в следующем году.

Тэги: ремонт тротуаров, народный бюджет

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В Вологде расторгнут договор с фирмой «Дорстрой», работавшей на объектах «Народного бюджета»

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