Дорогу Вожега-Ерцево достроили спустя 18 лет

4 ноября открыли движение по заключительному участку автомобильной дороги Вожега-Ерцево. Пусковой комплекс длиной 6,6 км был построен с нуля и позволил окончательно вывести межрегиональный транзитный транспорт за пределы четырех населенных пунктов Вологодской области.

По данным пресс-службы главы региона, решение о строительстве дороги, соединяющей два соседних региона, было принято еще в конце девяностых. 15-км гравийный участок от границы областей до деревни Малая Назаровская в Вологодской области был спроектирован и сдан в эксплуатацию в 2002 году.

- Однако из-за отсутствия финансирования проект был заморожен и не доведен до конца, поэтому транзитный транспорт шел через деревни Сямба, Молодежный, Пролетрский и Явенга. Жители этих территорий неоднократно жаловались на запыленность и разрушение дорог большегрузами. Кроме того, транспорту приходилось пересекать два загруженных железнодорожных переезда, нередко ожидая по несколько часов, - говорится в пресс-релизе.

10 километров от Вожеги до Михеевской привели в нормативное состояние в 2020 году. Согласно сайту госзакупок, ПАО «Вологодавтодор» получит за проведение этих работ 286,9 млн рублей, то есть один километр обошелся почти в 28,7 млн рублей. Эта фирма была единственным участником аукциона. Договор был подписан 17 сентября 2018 года.

Сейчас большая часть новой дороги от Вожеги до Ерцево построена в грунтовом исполнении, однако вологодский губернатор, что намерен провести переговоры с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским для обсуждения перспектив ее асфальтирования в будущем.

Ранее NewsVo сообщал, что что проект планировки III и IV пусковых комплексов дороги "Вожега-Ерцево" губернатор области постановил утвердить в декабре 2016 года. В конце июня 2017 года жители писали, что согласно планам к середине лета 2017 года строительство этих комплексов должно было быть завершено, однако работы тогда так и не провели.