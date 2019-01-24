Дорогу Вожега-Ерцево, строительство которой было заморожено в 2002 году, обещают достроить спустя 18 лет

В Вожегодском районе в 2019 году возобновятся строительные работы и на автодороге «Вожега – Ерцево». Еще в 2002 году были заасфальтированы 15 километров от границы Архангельской области до деревни Михеевская, на этом работы завершились из-за отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

В итоге большегрузный и легковой транспорт, следующий в направлении соседнего региона, зачастую застревает на трассе. В минувшем году удалось заключить госконтракт - 10 километров от Вожеги до Михеевской приведут в нормативное состояние к 2020 году. Согласно сайту госзакупок, ПАО «Вологдаавтодор»* получит за проведение этих работ 286,9 млн рублей, то есть один километр обойдется почти в 28,7 млн рублей.

Эта фирма была единственным участником аукциона. Договор был подписан 17 сентября 2018 года. срок исполнения контракта - 30 октября 2020 года.

Как ранее сообщал Newsvo, в 2019 году также планируется начать ремонт трассы «Сокол-Харовск-Вожега». В ближайшие три года на эти работы обещают выделить около 1,7 млрд рублей.

Работы планируют вести по графику: в 2019 году работы начнутся от города Сокола, в 2021 – дорожники перейдут на участок длинной 66 км от Харовска до Вожеги, а затем на отрезок трассы уже на территории Вожегодского района.

«Нам необходимо грамотно провести все подготовительные работы и приступить к капитальному ремонту дороги «Харовск-Вожега» на сумму 840 миллионов рублей уже в 2020 году», - отметил глава региона Олег Кувшинников.

Добавим, что проект планировки III и IV пусковых комплексов дороги "Вожега-Ерцево" губернатор области постановил утвердить в декабре 2016 года. В конце июня 2017 года жители писали (см. скрин в галерее), что согласно планам к середине лета 2017 года строительство этих комплексов должно было быть завершено, однако работы так и не провели.

Фото: dorogi-onf.ru

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В 2014 году газета "Коношский курьер" отправляла запрос в правительство Вологодской области по поводу этой дороги (она находится на границе с Архангельской областью) и получила такой ответ:

- Ваше обращение в адрес губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова по вопросу продолжения строительства автомобильной дороги Вожега - Михеевская рассмотрено. По данному вопросу сообщаю следующее. Проектной документацией на строительство автодороги Вожега - Михеевская в Вожегодском районе предусматривалось разделение объекта на 4 пусковых комплекса. Участки дороги 1-го и 2-го пусковых комплексов с мостом через реку Явеньга введены в эксплуатацию в 2002 году. Они находятся в собственности Вологодской области и переданы в оперативное управление казенному учреждению «Управление автомобильных дорог Вологодской области», которое, согласно государственному контракту, содержит указанные участки. На период с 1 июля 2013 года по 30 июня 2015 года подрядчиком по выполнению работ является ОАО «Инждорстрой». Строительство 3-го и 4-го пусковых комплексов, начатое в 2003 году, было приостановлено в связи с сокращением доходной части областного бюджета и уменьшением лимитов бюджетных обязательств по финансированию строительства. Дополнительное соглашение с генеральным подрядчиком - ОАО «Мехколонна 26» - в 2004 году о финансировании объекта не заключалось. Тем не менее, подрядная организация продолжила работы по строительству дороги за счет собственных оборотных средств. В соответствии с условиями госконтракта в собственность заказчика переходят принятые и оплаченные работы. В связи с тем, что оплата не производилась, участок незавершенного строительства дороги до настоящего времени не является собственностью области и не может содержаться за счет бюджетных средств. В 2008 году планировалось возобновить строительство дороги, но в связи с финансовым кризисом 2008 - 2009 годов выделить требуемый объем средств на завершение строительства не представилось возможным. В настоящее время государственный контракт на строительство 3-го и 4-го пусковых комплексов расторгнут.

Справка

* Гендиректор ПАО «Вологдаавтодор» - Николай Колпаков. По данным www.rusprofile.ru, эта фирма была исполнителем 867 госконтрактов на общую сумму 16 004 393 686,38 рублей. Один из ее учредителей, согласно данным Спарк-Интерфакс, - ООО "Мосты и дороги" из Вологды (см. скриншот в галерее). Одним из учредителей этого ООО также является Николай Колпаков.