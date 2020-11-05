Жителя Великоустюгского района оштрафовали за то, что он, вернувшись из Турции, не сдал тест на COVID-19

В Великоустюгском районе суд привлёк к административной ответственности 29-летнего местного жителя, который, вернувшись из другой страны, не сдал тест на коронавирус.

Согласно материалам дела, 27 августа 2020 года, мужчина с 2-летней дочерью прилетел из Турции в Россию. В течение трёх дней со дня прибытия они оба должны были сдать анализ на COVID-19 и разместить его результаты на едином портале государственных услуг, но не сделали этого.

«Мужчина с правонарушением согласился. Пояснил, что летал в Турцию, где проживают его родители, не знал о необходимости прохождения тестов. После поездки находился дома в течение 2 недель», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил устюжанину наказание в виде минимального штрафа в 15 тысяч рублей.

Ранее NewsVO сообщал об аналогичном случае в Нюксенском районе. Суд на 15 тысяч рублей оштрафовал местную жительницу, которая вернулась из Турции и не сдала тест на коронавирус.