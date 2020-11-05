Жителя Великоустюгского района оштрафовали за то, что он, вернувшись из Турции, не сдал тест на COVID-19

05.11.2020 [Общество]

В Великоустюгском районе суд привлёк к административной ответственности 29-летнего местного жителя, который, вернувшись из другой страны, не сдал тест на коронавирус.

Согласно материалам дела, 27 августа 2020 года, мужчина с 2-летней дочерью прилетел из Турции в Россию. В течение трёх дней со дня прибытия они оба должны были сдать анализ на COVID-19 и разместить его результаты на едином портале государственных услуг, но не сделали этого.

«Мужчина с правонарушением согласился. Пояснил, что летал в Турцию, где проживают его родители, не знал о необходимости прохождения тестов. После поездки находился дома в течение 2 недель», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Суд назначил устюжанину наказание в виде минимального штрафа в 15 тысяч рублей.

Ранее NewsVO сообщал об аналогичном случае в Нюксенском районе. Суд на 15 тысяч рублей оштрафовал местную жительницу, которая вернулась из Турции и не сдала тест на коронавирус.

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой
104 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
109 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В сети появилось фото из коронавирусного госпиталя в Вологде: пациенты лежат на полу
В Соколе пациент с опухолью ждет госпитализации в онкодиспансер
Оперштаб сообщил о пяти новых случаях смерти пациентов с COVID-19 в Вологодской области
105 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Главврач горбольницы Вологды Павел Шепринский прокомментировал новые фото пациентов моногоспиталя в коридоре
Сроки работ по берегоукреплению набережной в Вологде продлили до октября 2021 года
ООО «Магистраль» выиграло аукцион на благоустройство Рождественского парка в Вологде
05.11.2020 [Общество]

Как вологжане болеют коронавирусом

482
0
04.11.2020 [Общество]

Главврач горбольницы Вологды Павел Шепринский прокомментировал новые фото пациентов моногоспиталя в коридоре

3668
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Госпиталь для ветеранов войн в Вологде приспособили под коронавирусный моногоспиталь
Дорогу Вожега-Ерцево достроили спустя 18 лет
В Череповце трое подростков в ТЦ пытались вскрыть массажное кресло и забрать деньги
Жителя Великоустюгского района оштрафовали за то, что он, вернувшись из Турции, не сдал тест на COVID-19
Выставку, посвященную кухням народов России, можно посетить в Вологде
110 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Череповце дружинник предотвратил мошенничество в отношении гостей города
 
05.11.2020 [Общество]

Как вологжане болеют коронавирусом

482
0
05.11.2020 [БлогоVO]

Неужели надо, реально, запретить людям выходить на улицу, чтобы они поняли, что мы на войне

623
0
30.10.2020 [Обзор Прессы]

Почему русская деревня голосует за Путина

1326
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика