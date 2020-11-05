110 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

05.11.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 110 новых случаев коронавирусной инфекции, 49 человек выздоровели. Такие данные 5 ноября приводит региональный оперштаб.

14 человек заболели в Череповце, 43 в Вологде, 11 в Шекснинском районе, 10 в Тотемском, девять в Великоустюгском, семь в Белозерском, семь в Кирилловском, по два в Чагодощенском, Сокольском, Никольском районах, по одному в Вологодском, Кичменгско-Городецком и Вашкинском.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 7 548 пациентам. Большая часть из них — 5 644 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 73 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что 3 ноября в соцсетях появились фото из моногоспиталя в Вологде, на которых видно, что пациенты вновь лежат в коридорах, а некоторые вообще на полу. Департамент здравоохранения Вологодской области позже заявил, что люди лежали на полу в знак протеста, не желая, чтобы их кровати ставили в переоборудованной под палату процедурной. 

 

Тэги: коронавирус

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