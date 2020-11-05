Как вологжане болеют коронавирусом

Заболевший коронавирусом депутат Законодательного собрания Вологодской области Антон Холодов ведёт на своей странице в соцсети дневник, в котором описывает своё состояние и общается с вологжанами, которые находятся в такой же ситуации. В посте от 2 ноября он обратился к читателям, попросив рассказать об условиях пребывания в моногоспитале: как там кормят, какие передачи можно посылать, что с собой брать в больницу. NewsVo публикует некоторые ответы вологжан об обстановке в медучреждении и о том, как они болеют коронавирусом дома. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Не на курорте и не «все включено»

Вера Стеклова пишет, что лежала в моногоспитале Вологды в июле, с собой взяла все необходимое.

– У меня даже чайник электрический был с собой, чтоб лишний раз по коридорам не ходить. На коридоре в неограниченном количестве антисептик, маски, пеленки, перчатки.

Лекарства: если есть побочные заболевания - все свое с собой! – говорит женщина.

Питание в моногоспитале, по словам Веры, «терпимое», да и когда болеешь, аппетита нет: «Не ресторан, но тем не менее. Давали сахар, чай, печенье, яйца, йогурты, фрукты... Как дополнение к еде. Я это не ела, отдавала. Кто иногородние, брали с удовольствием. Все с пониманием, что не на курорте и не «все включено».

Питание в моногоспитале. Фото Веры Стекловой.

А вот Светлана Фимичева говорит, что её племянник лежал в моногоспитале неделю назад, и его кормили плохо: «Все засохшее. Носили свое. Наблюдение врача через день. Лекарства только свои. Ничего не давали. Покупали сами. Я про моногоспиталь на Советском проспекте. А на Северной улице нас сразу отправили домой там сказали COVID+. Так что лучше дома».

Светлана Мастерова с ней не согласна:

– Лежала на Советском неделю назад в моногоспитале, кормление хорошее, засохшего вообще не было, все свежее, соки, яблоки, йогурты дополнительно, врач смотрел каждый день, даже не один раз в палату забежит, конечно медсестры все безсердечные, грубые.

О том, что в моногоспиталь с собой нужно взять «чашку, ложки, нож и все что пригодится для личной гигиены» пишет Светлана Саратыгина:

– Антон Юрьевич, Добрый вечер, в субботу папу положили на Советский. Вчера отвозили передачу, передавать можно все, одно только для сведения, больные с коронавирусом лежат на Советском, 63, передачи принимают на против в здании с 17 до 19, очень дружелюбные сотрудники, все что нужно подскажут, проблем там нет.

Информационный вакуум

Многие из комментариев не относятся напрямую к вопросу про моногоспиталь. Складывается впечатление, что вологжане, болеющие коронавирусом на дому, оказались в растерянности и не знают, у кого просить помощи. Много комментариев, в которых люди рассказывают о том, что не знают, что им делать дальше, как получить информацию, как бесконтактно заказать продукты и лекарства, как узнать, кто и когда должен контролировать их карантин.

– Люди попадают в информационный вакуум, – пишет Екатерина Чистикова. – Никто не понимает, куда бежать и что делать. Пример: работающий человек заболел ковидом. Сразу же перестал выходить на работу после получения теста. Что ему дальше делать? В поликлинику дозвонился, сообщил. Миллион вопросов: сколько сидеть, если нет никаких признаков. Когда придет врач, выпишет ли лекарства? Что с Роспотребнадзором? Некоторые пишут, что предписание от Роспотреба приходит на электронку. Откуда эта электронка берется, неизвестно, может с госуслуг. На сайте Вологодской области инфографика очень старая, совершенно неактуальная.

Ей вторят и другие комментаторы:

– Болею с 26 октября, никто не приходил ни разу, не проверял дома ли я. Из Роспотребнадзора, к слову, тоже так никто и не позвонил, про контакты не спрашивал, – пишет Ольга Городецкая.

Татьяна Филипович рассказывает о трудностях, с которыми столкнулась на карантине:

– Я заболела 11 числа. Мы вдвоём с дочкой реально сидели дома. Хотя с малышкой в 4 стенах трудно. Ребёнку нужен воздух. Продукты возили друзья. Иногда помогали просто незнакомые люди из вологодского паблика - привезли необходимый товар из Детского мира. По поводу доставки: 1 раз хотела заказать в Макси, там бесконтактной нет, только оплата картой на месте. Однако это же взаимодействие, я могла бы заразить. Отказалась. Больше попыток заказа через доставку не было. Гуляли на балконе. Занимались самообразованием.

Постановление пришло на электронику 20 числа. Я сама долго дозванивалась, чтоб дочке взяли анализ. Не было информациии о ней в поликлинике. Взяли 21 числа.

Оксана Бурова также говорит о том, что ей, оказавшись в непростой ситуации, прошлось тратить силы и самой обзванивать инстанции:

– Сидим на карантине сейчас. Я как заболевшая и остальные 4 человека на самоизоляции. Вы знаете, страшно то, что люди брошены на произвол судьбы. Расскажу с самого начала:

Взяли у меня мазки во вторник и была тишина до четверга вечера. В четверг, что самое интересное, когда муж с ребенком пришли домой из садика, звонит воспитательница и говорит, что с пятницы они нас в сад не принимают. Это понятно, но куда было бы нам деваться если бы я не сидела дома на дистанционке. Муж в непонятках что ему делать идти на работу или нет. Мне тяжело я попросила посидеть его дома с ребенком отпроситься с работы. И что вы думаете нам позвонили только в понедельник с Роспотребнадзора, все вы спросили и сказали сидеть дома. И снова тишина. Муж снова в шоке будет у него больничный или нет и что дальше. Из поликлиники позвонил терапевт только в четверг. Что доктор может понять по больному человеку, по телефону. Начинаешь говорить то то и то. Особо и не слушает.

По словам вологжанки, с детскими поликлиниками ситуация обстоит еще сложнее. Предписание нашли далеко не сразу, сделали тест, результаты которого тоже пришлось «вызванивать».

– Ну почему, я которая болею должна всех обзванивать сама и по себе и по родителям и по мужу и по ребенку. Это кошмар! А на лекарства, у меня ушло на всех около 10000 руб. На карантине сидим 3 недели, как вы думаете, что мы получим? Да ничего... А за садик, а за обучение надо платить. Так вот вопрос как людям жить? Да не жить, а выживать. Вы пишете про проверки, вот реально если бы не мой муж была бы полная попа. Ребенок хочет кушать и что то вкусненькое, а собака хочет в туалет. И как нам надо было бы жить? Да и постоянная беготня в аптеку. Ведь если кто-то болеет ковидом - это всё, капец ты заразный и к вам нельзя подходить и близко. Честно даже противно!

Мария Архипова тоже рассказывает о путанице, связанной с детской поликлиникой:

– У нас ребенку не взяли (ред. - тест на Covid), сказали приказ Роспотребнадзора у контактных детей не брать.... У нас с мужем взяли, сейчас карантин сняли, а в поликлинике говорят, что должны были и ребенку брать, что его тест нужен... А чтож не взяли, спрашивается.. Тоже никто ни разу не пришел и врач перезванивал только, когда я полдня сама звонила в регистратуру и просила, записать мой номер, чтобы врач перезвонил...

Несколько комментаторов обсудили, как строго за ними следили, пока они находились на карантине:

– Сидели на карантине, в конце сентября как контактные, каждый день нас проверяли, звонили в домофон, – пишет Светлана Бекезина. – Постановление принесли уже к концу карантина. Взрослая поликлинника почти сразу отзвонилась, а вот детская появилась не сразу.

– Светлана, у нас тоже детская опомнилась когда дети уже все от нас переболели, позвонили и попросили по ватсап состояние детей ежедневно отправлять. Цирк бесплатный, – отвечает ей Лариса Замкова.

Ирина Ковыличева рассказывает, что её семья была первой на карантине в Вологде в начале апреля: «Роспотребнадзор и полиция проверяла ежедневно».

О суровых мерах проверки вспоминает и Наталья Овчинникова: «Помню весну, когда все только начиналось и статистика была в стократ меньше. Мама сидела на карантине, как контактное лицо аж через пятого человека. Проверка ездила каждый день и проверяли дома она или нет. Тест был отрицательный, но 14 дней за ней следили как за преступником. А сейчас. Больше 100 прироста каждый день ни слежки, ни карантин для контактных, ни чего того что было весной».

Есть комментарии о том, что сейчас заболевших мало контролируют.

– Никто не проверяет, можно свободно гулять и заражать, роспотребнадзор могут и под конец карантина принести предписание, – пишет Кристина Власова. – И никого не интересует кто и как будет приносить продукты, каждый крутится как может. Например мы вдвоём с ребёнком живём, почти месяц то карантин, то больничный по ковиду, у мамы тоже ковид.

О казусном случае пишет Светлана Торопова: ей пришло смс о нарушении режима самоизоляции, хотя женщина из дома не выходила.

– Когда мы были на само изоляции, (4 месяца назад) был случай. Мне пришло смс от госуслуг, мол нарушаете режим самоизоляции (мы честно сидели дома, собака в том числе), а утром приехала полиция и сказала что я отсутствовала 25 минут. Я спросила от куда такая информация, они ответили что им поступил сигнал и всё. Спросили про карту, Я сказала, что да, моя карта у подруги, которая ходит в магазин. Думаю, поэтому они решили, что мы нарушаем режим.

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