Депутат Заксобрания Вологодской области Антон Холодов заболел коронавирусом

29.10.2020 [Общество]

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Антон Холодов утром 29 октября на своей странице в соцсети сообщил, что заболел коронавирусом. 

— Вот настала и моя очередь испытать судьбу. Приезжал доктор в костюме космонавта. Я подписал заявление на отказ от госпитализации в ковидный стационар. Буду лечится и помогать людям из дома, по телефону, — написал Холодов на своей странице в соцсети. 

Ранее NewsVo сообщал, что коронавирус подтвердился у заместителей губернатора Вологодской области Валентины Артамоновой и Виктора Рябишина. Они тоже лечатся амбулаторно. 

Тэги: коронавирус

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