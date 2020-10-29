Депутат Заксобрания Вологодской области Антон Холодов заболел коронавирусом

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Антон Холодов утром 29 октября на своей странице в соцсети сообщил, что заболел коронавирусом.

— Вот настала и моя очередь испытать судьбу. Приезжал доктор в костюме космонавта. Я подписал заявление на отказ от госпитализации в ковидный стационар. Буду лечится и помогать людям из дома, по телефону, — написал Холодов на своей странице в соцсети.

Ранее NewsVo сообщал, что коронавирус подтвердился у заместителей губернатора Вологодской области Валентины Артамоновой и Виктора Рябишина. Они тоже лечатся амбулаторно.