В Никольском районе осудили мужчину и двух подростков, избивших пенсионера из-за пороха и охотничьих патронов

04.11.2020 [Общество]

В Никольском районе суд огласил приговор 28-летнему местному жителю и двум подросткам, которые избили пенсионера, чтобы похитить у него боеприпасы.

Как NewsVO сообщал ранее, 30 апреля мужчина, его племянник и их знакомый через хозяйственную пристройку проникли в дом потерпевшего в деревне Зеленцово. 

«Из холодного коридора и веранды они похитили охотничьи лыжи, поливочный шлаг, 20 кг краски, 2 рыболовные сети, 12 люминесцентных ламп, 15 л моторного масла и 6 л бензина», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После они зашли в жилое помещение, где обнаружили пострадавшего. Причинив ему побои, они заставили пенсионера отдать им порох, охотничьи патроны и дробь. Общая сумма ущерба составила более 11 800 рублей.

Кроме того, старший из подсудимых был также признан виновным в грабеже и незаконном изготовлении боеприпасов. Всё похищенное имущество вернули владельцам.

По совокупности преступлений, мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. 

Каждый из подростков получил по три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: приговоры

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой
104 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Оперштаб сообщил о пяти новых случаях смерти пациентов с COVID-19 в Вологодской области
105 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Соколе пациент с опухолью ждет госпитализации в онкодиспансер
96 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
В сети появилось фото из коронавирусного госпиталя в Вологде: пациенты лежат на полу
109 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Сроки работ по берегоукреплению набережной в Вологде продлили до октября 2021 года
ООО «Магистраль» выиграло аукцион на благоустройство Рождественского парка в Вологде
02.11.2020 [Общество]

С пня в центре Вологды убрали кованую урну и табличку с именем Эллы Памфиловой

1013
0
02.11.2020 [БлогоVO]

Утром узнал, что вандалы похитили круглосуточную урну имени Эллы Памфиловой. Написал заявление в полицию Среднего посада

1242
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Харовском районе служебная собака помогла задержать подозреваемого в краже из магазина
Главврач горбольницы Вологды Павел Шепринский прокомментировал новые фото пациентов моногоспиталя в коридоре
В Череповце мужчина, которого ударили ножом в спину, сам добрался до больницы
В Никольском районе осудили мужчину и двух подростков, избивших пенсионера из-за пороха и охотничьих патронов
Фестиваль самостоятельных работ актёров театров Вологодской области пройдёт с 7 по 16 ноября
Премьера сериала «Обитель», снимавшегося в Вологодской области, состоится 16 ноября
109 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 
23.10.2020 [Общество]

В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках

5045
0
04.11.2020 [БлогоVO]

Вечером пропало обоняние. От слова Совсем

223
0
30.10.2020 [Обзор Прессы]

Почему русская деревня голосует за Путина

1033
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика