В Никольском районе осудили мужчину и двух подростков, избивших пенсионера из-за пороха и охотничьих патронов

В Никольском районе суд огласил приговор 28-летнему местному жителю и двум подросткам, которые избили пенсионера, чтобы похитить у него боеприпасы.

Как NewsVO сообщал ранее, 30 апреля мужчина, его племянник и их знакомый через хозяйственную пристройку проникли в дом потерпевшего в деревне Зеленцово.

«Из холодного коридора и веранды они похитили охотничьи лыжи, поливочный шлаг, 20 кг краски, 2 рыболовные сети, 12 люминесцентных ламп, 15 л моторного масла и 6 л бензина», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После они зашли в жилое помещение, где обнаружили пострадавшего. Причинив ему побои, они заставили пенсионера отдать им порох, охотничьи патроны и дробь. Общая сумма ущерба составила более 11 800 рублей.

Кроме того, старший из подсудимых был также признан виновным в грабеже и незаконном изготовлении боеприпасов. Всё похищенное имущество вернули владельцам.

По совокупности преступлений, мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

Каждый из подростков получил по три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.