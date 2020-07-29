В Никольском районе два подростка и мужчина избили пенсионера из-за пороха и охотничьих патронов

В Никольском районе в рамках расследования ранее совершённой кражи возбудили уголовные дела в отношении двух подростков и 28-летнего местного жителя, подозреваемых в хищении боеприпасов с применением насилия.

По версии следствия, 30 апреля 2020 года старший подозреваемый, его 16-летний племянник и их 17-летний знакомый, проникли в хозяйственную пристройку дома 59-летнего пострадавшего в деревне Зеленцово. Все трое подозреваемых были пьяны. Из пристройки они украли канистры с бензином, охотничьи лыжи, шланг и 12 люминесцентных ламп. Сумма материального ущерба составила 4100 рублей.

«Затем они взломали дверь и проникли в жилое помещение, где застали хозяина жилища. Причинив пенсионеру побои и угрожая насилием, молодые люди похитили 200 грамм пороха и 44 охотничьих патрона 12-го калибра. Как выяснилось, они целенаправленно пришли похитить боеприпасы, зная об их наличии в доме, поскольку в первых числах апреля молодой человек с 16-летним подростком уже похитили у потерпевшего часть пороха и охотничьих патронов», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В доме 28-летнего подозреваемого полицейские в ходе обыска обнаружили и изъяли незарегистрированное охотничье ружьё. В течение месяца он скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск. 2 июля его задержали в Тотьме, где он скрывался у родственницы. Суд заключил его под стражу. Несовершеннолетние подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Уголовные дела объединены в одно производство. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается. Подозреваемым грозит штраф и от 5 до 12 лет лишения свободы.