109 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 109 новых случаев коронавирусной инфекции, 114 человек выздоровели. Такие данные 4 ноября приводит региональный оперштаб.

14 человек заболели в Череповце, 40 в Вологде, 25 в Великоустюгском районе, 19 в Шекснинском, четыре в Кичменгско-Городецком, три в Тотемском, два в Вологодском, по одному в Тарногском и Никольском.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 7 438 пациентам. Большая часть из них — 5 595 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 73 случаях.

С учетом выздоровевших и умерших, в настоящее время коронавирусом в регионе болеют 1 770 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что 3 ноября в соцсетях появились фото из моногоспиталя в Вологде, на которых видно, что пациенты вновь лежат в коридорах, а некоторые вообще на полу. Департамент здравоохранения Вологодской области позже заявил, что люди лежали на полу в знак протеста, не желая, чтобы их кровати ставили в переоборудованной под палату процедурной.