Вспышка коронавируса зафиксирована в психоневрологическом интернате в Череповце

03.11.2020 [Общество]

В Череповецком психоневрологическом интернате на улице Ветеранов произошла вспышка коронавируса. Всего заболели 16 постояльцев и два сотрудника учреждения. 

"Все 16 заболевших постояльцев переведены в моногоспиталь. Их состояние нормальное, ИВЛ, кислородотерапия не требуются. Два заболевших сотрудника лечатся дома, у них легкая форма. Расследование проводит Роспотребнадзор. Всего в этом отделении проживает 400 человек. Важно, чтобы зараженных определили сразу. Наблюдаем, как будет развиваться ситуация. Сейчас в Череповце больных много, такие вспышки могут быть", - рассказала официальному сайту Череповца начальник отдела организации медпомощи и профилактики по Череповцу департамента здравоохранения области Людмила Дубовенко.

Ранее NewsVo сообщал, что в августе вспышка COVID-19 произошла в Первомайском психоневрологическом интернате в Череповце, в отделении на улице Красной заболели более 40 постояльцев и сотрудников учреждения. 17 августа губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подтвердил, что в интернате «было грубо нарушено постановление правительства Вологодской области о запрете допуска в закрытые социальные учреждения». Там будет проведена служебная проверка, по результатам которой виновных в возникновении очага коронавирусной инфекции обещали уволить.

Тэги: коронавирус

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