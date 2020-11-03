Студенты медколледжей Вологодской области будут работать с больными COVID-19

Студентов вологодских медицинских колледжей отправят в поликлиники работать с больными коронавирусом. Молодые медики пополнят бригады «неотложной помощи».

— 82 студента выпускных курсов медицинских колледжей области после обучения на циклах повышения квалификации по COVID-19 направлены с 3 ноября в медицинские организации для работы на должностях среднего медицинского персонала, — сообщается на сайте регионального правительства.

Кроме того, в шести поликлиниках Вологды и трех поликлиниках Череповца приступили к работе 12 фельдшеров и семь медицинских сестер, которые были мобилизованы из центральных районных больниц.

Ранее NewsVo сообщал, что в администрации Вологды заявили о готовности передать медикам часть служебных машин для выезда к больным без признаков коронавируса.