Вологодский ТЮЗ сообщает об отмене и переносе спектаклей в связи с болезнью артистов

Вологодский театр для детей и молодёжи сообщает об изменениях в репертуаре с 3 по 14 ноября в связи с болезнью артистов.

ТЮЗ отменяет следующие спектакли:

3 ноября в 21:00 – мероприятие «Ночь искусств. Ночь в театре» и спектакль «Настоящее неопределённое время»

7 ноября в 18:00 – «Сирано de Бержерак»

12 ноября в 17:00 – «Настоящее неопределённое время»

13 ноября в 18:00 – «Очень простая история любви»

14 ноября в 11:00 – «Кот в сапогах»

14 ноября в 18:00 ¬– «Каменный властелин»

Билеты на эти спектакли необходимо сдать по месту их приобретения.

Сообщается о переносе следующих спектаклей:

6 и 11 ноября в 18:00 – «Алые паруса»

8 ноября в 18:00 – «Старые песни о нас...»

Даты переноса этих спектаклей будут объявлены дополнительно. Купленные билеты будут действительны.

Также будут перенесены детские спектакли:

7 ноября в 11:00 – «Зайка-Зазнайка» переносится на 15 ноября в 11:00.

8 ноября в 18:00 – «Каникулы в Простоквашино» переносится на 29 ноября в 11:00.

Будут заменены ранее объявленные спектакли:

вместо спектакля «Анчутка» 15 ноября в 11:00 состоится спектакль «Зайка-Зазнайка»;

вместо спектакля «Конёк-Горбунок» 29 ноября в 11:00 состоится спектакль «Каникулы в Простоквашино».

Купленные билеты будут действительны.

Режим работы кассы: вторник-пятница с 12:00 до 15:00 и с 16:00 до 18:00; в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00. Выходной – понедельник, а также праздничный день – 4 ноября касса не работает.

– Приносим свои извинения за доставленные неудобства! Будьте здоровы, берегите себя и своих близких! – сообщается н странице театра.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодский драматический театр также переносит спектакли из-за болезни актёров.