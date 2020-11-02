Вологодский ТЮЗ сообщает об отмене и переносе спектаклей в связи с болезнью артистов

Вологодский театр для детей и молодёжи сообщает об изменениях в репертуаре с 3 по 14 ноября в связи с болезнью артистов.
ТЮЗ отменяет следующие спектакли:
- 3 ноября в 21:00 – мероприятие «Ночь искусств. Ночь в театре» и спектакль «Настоящее неопределённое время»
- 7 ноября в 18:00 – «Сирано de Бержерак»
- 12 ноября в 17:00 – «Настоящее неопределённое время»
- 13 ноября в 18:00 – «Очень простая история любви»
- 14 ноября в 11:00 – «Кот в сапогах»
- 14 ноября в 18:00 ¬– «Каменный властелин»
Билеты на эти спектакли необходимо сдать по месту их приобретения.
Сообщается о переносе следующих спектаклей:
- 6 и 11 ноября в 18:00 – «Алые паруса»
- 8 ноября в 18:00 – «Старые песни о нас...»
Даты переноса этих спектаклей будут объявлены дополнительно. Купленные билеты будут действительны.
Также будут перенесены детские спектакли:
- 7 ноября в 11:00 – «Зайка-Зазнайка» переносится на 15 ноября в 11:00.
- 8 ноября в 18:00 – «Каникулы в Простоквашино» переносится на 29 ноября в 11:00.
Будут заменены ранее объявленные спектакли:
- вместо спектакля «Анчутка» 15 ноября в 11:00 состоится спектакль «Зайка-Зазнайка»;
- вместо спектакля «Конёк-Горбунок» 29 ноября в 11:00 состоится спектакль «Каникулы в Простоквашино».
Купленные билеты будут действительны.
Режим работы кассы: вторник-пятница с 12:00 до 15:00 и с 16:00 до 18:00; в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00. Выходной – понедельник, а также праздничный день – 4 ноября касса не работает.
– Приносим свои извинения за доставленные неудобства! Будьте здоровы, берегите себя и своих близких! – сообщается н странице театра.
Ранее NewsVo сообщал, что Вологодский драматический театр также переносит спектакли из-за болезни актёров.