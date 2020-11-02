Вологодский драмтеатр приостановил показ спектаклей из-за болезни актёров

Вологодский драматический театр приостановил показы спектаклей в связи с болезнью артистов труппы.

Пока сообщается об отмене спектаклей, запланированных на период с 4 по 15 ноября.

4 ноября – «Метод»

6 ноября – «Волки и овцы»

7 ноября – «Боинг-Боинг-Боинг»

8 ноября – «Бременские музыканты»

8 ноября – «Саня, Ваня, с ними Римас»

11, 12 ноября – «Чернобыльская молитва»

13 ноября – «Мелодия любви, или что сказал товарищ Бидонов»

14 ноября – «Маскарад»

15 ноября – «Жизнь человека».

О датах переноса спектаклей театр объявит позже. Приобретенные ранее билеты на перенесённые спектакли – действительны.