Вологодский драмтеатр приостановил показ спектаклей из-за болезни актёров

02.11.2020 [Культура]

Вологодский драматический театр приостановил показы спектаклей в связи с болезнью артистов труппы.

Пока сообщается об отмене спектаклей, запланированных на период с 4 по 15 ноября. 

  • 4 ноября – «Метод»
  • 6 ноября – «Волки и овцы»
  • 7 ноября – «Боинг-Боинг-Боинг»
  • 8 ноября – «Бременские музыканты»
  • 8 ноября – «Саня, Ваня, с ними Римас»
  • 11, 12 ноября – «Чернобыльская молитва»
  • 13 ноября – «Мелодия любви, или что сказал товарищ Бидонов»
  • 14 ноября – «Маскарад»
  • 15 ноября – «Жизнь человека».

О датах переноса спектаклей театр объявит позже. Приобретенные ранее билеты на перенесённые спектакли – действительны.

– Мы расстроены такими новостями, но надеемся на ваше понимание. Берегите себя и будьте здоровы! – говорится в сообщении.

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