Вологодский драмтеатр приостановил показ спектаклей из-за болезни актёров

Вологодский драматический театр приостановил показы спектаклей в связи с болезнью артистов труппы.
Пока сообщается об отмене спектаклей, запланированных на период с 4 по 15 ноября.
- 4 ноября – «Метод»
- 6 ноября – «Волки и овцы»
- 7 ноября – «Боинг-Боинг-Боинг»
- 8 ноября – «Бременские музыканты»
- 8 ноября – «Саня, Ваня, с ними Римас»
- 11, 12 ноября – «Чернобыльская молитва»
- 13 ноября – «Мелодия любви, или что сказал товарищ Бидонов»
- 14 ноября – «Маскарад»
- 15 ноября – «Жизнь человека».
О датах переноса спектаклей театр объявит позже. Приобретенные ранее билеты на перенесённые спектакли – действительны.
– Мы расстроены такими новостями, но надеемся на ваше понимание. Берегите себя и будьте здоровы! – говорится в сообщении.