Вологодский губернатор опроверг слухи о переводе школьников на дистанционное обучение

Вологодский губернатор опроверг слухи о продлении осенних каникул для школьников и переходе на дистанционное обучение. По словам Олега Кувшинникова, заболеваемость коронавирусом среди детей в регионе небольшая.

«Хочу сообщить, что каникулы, как мы и планировали, закончатся 4 ноября, и с 5 ноября обучение начнется в привычном, очном формате. Хочу привести цифры статистики, которые я получаю ежедневно. На сегодняшний день на карантине находятся 17 групп в восьми профессиональных организациях области, это 390 студентов, что составляет 1,5% от общего количества обучающихся. То есть колледжи и техникумы работают, и всего 1,5% находятся на карантине в связи с выявлением контактных или носителей COVID-19. Что касается детских садов. 44 группы в 37 детских садах находятся на карантине, это 1,1% от всего количества детишек, которые ходят в наши детские сады. Это минимальное количество, просто мизер. В таких условиях продлевать каникулы для детей, которые ходят в наши общеобразовательные учреждения, не требуется и не надо. Мы посоветовались с Роспотребнадзором, это решение согласовано. Переводить наши школы на дистанционное обучение тоже на сегодня нецелесообразно», — отметил Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что в коронавирусных госпиталях Вологды и Череповца на данный момент заняты 800 из 960 коек.