800 пациентов находятся в коронавирусных моногоспиталях Вологды и Череповца

800 из 960 коек в коронавирусных моногоспиталях Вологды и Череповца заняты пациентами в данный момент.

— На сегодня количество коек увеличено до 960. Мы оперативно отработали, перепрофилировали медучреждения, и готовы сегодня. При необходимости количество коек может быть увеличено до 1310, - рассказал начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

— Сегодня уже занято 800 коек, поэтому мы должны открывать дополнительные койки в госпиталях по мере их необходимости. В Череповце ситуация лучше, в Вологде оба медучреждения заполнены уже почти на 90%. Поэтому в течение двух суток при необходимости дополнительные койки должны быть развернуты, — ответил Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что за сутки в Вологодской области выявили 104 новых случая коронавирусной инфекции, 18 человек выздоровели. Такие данные 2 ноября приводит региональный оперштаб.