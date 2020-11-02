800 пациентов находятся в коронавирусных моногоспиталях Вологды и Череповца

02.11.2020 [Общество]

800 из 960 коек в коронавирусных моногоспиталях Вологды и Череповца заняты пациентами в данный момент. 

— На сегодня количество коек увеличено до 960. Мы оперативно отработали, перепрофилировали медучреждения, и готовы сегодня. При необходимости количество коек может быть увеличено до 1310, - рассказал начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков. 

— Сегодня уже занято 800 коек, поэтому мы должны открывать дополнительные койки в госпиталях по мере их необходимости. В Череповце ситуация лучше, в Вологде оба медучреждения заполнены уже почти на 90%. Поэтому в течение двух суток при необходимости дополнительные койки должны быть развернуты, — ответил Олег Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что за сутки в Вологодской области выявили 104 новых случая коронавирусной инфекции, 18 человек выздоровели. Такие данные 2 ноября приводит региональный оперштаб.

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой
104 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
95 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Родственники погибшей при крушении вертолета в Нюксенском районе заявили, что на месте не работают водолазы
Оперштаб сообщил о пяти новых случаях смерти пациентов с COVID-19 в Вологодской области
105 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
96 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Сроки работ по берегоукреплению набережной в Вологде продлили до октября 2021 года
ООО «Магистраль» выиграло аукцион на благоустройство Рождественского парка в Вологде
Шестилетнюю Ксению Берсеневу из Вологды наградили медалью «За проявленное мужество»
02.11.2020 [БлогоVO]

Дневник коронавирусника

689
0
01.11.2020 [БлогоVO]

«Даня, испортили Белова, надо исправлять!»

720
0
30.10.2020 [БлогоVO]

Консервационные работы на соляном колодце

793
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский ТЮЗ сообщает об отмене и переносе спектаклей в связи с болезнью артистов
В Соколе пациент с опухолью ждет госпитализации в онкодиспансер
Вологодский губернатор опроверг слухи о переводе школьников на дистанционное обучение
В России продлили срок действия системы ускоренной регистрации лекарств для больных коронавирусом
800 пациентов находятся в коронавирусных моногоспиталях Вологды и Череповца
Вологодский драмтеатр приостановил показ спектаклей из-за болезни актёров
В администрации Вологды заявили, что не убирали урну с пня «имени Памфиловой»
 
23.10.2020 [Общество]

В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках

4788
0
02.11.2020 [БлогоVO]

Утром узнал, что вандалы похитили круглосуточную урну имени Эллы Памфиловой. Написал заявление в полицию Среднего посада

694
0
30.10.2020 [Обзор Прессы]

Почему русская деревня голосует за Путина

853
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика